L’usage des drones en agriculture en Tunisie: conférence-débat le 24 janvier à la cité des Sciences de Tunis

Dans le cadre de ses conférences-débats et à l’occasion de l’Année Internationale de la Santé des Végétaux, la Cité des Sciences de Tunis organise vendredi 24 janvier 2020, une première conférence intitulée « L’usage des drones en agriculture en Tunisie », présentée par Ilyes HANFI, ingénieur en aéronautique et Directeur Technique et de l’Exploitation à SONAPROV.

La deuxième conférence intitulée « Les impacts du changement climatique sur la santé végétale » sera présentée par Pr. Kaouthar GRISSA LEBDI, Professeur au Département Santé Végétale et Environnement de l’Institut National Agronomique de Tunisie (INAT).

Ces conférences sont organisées dans le but de mieux comprendre les problématiques du changement climatique et le réchauffement de la terre qui va avoir un impact non négligeable sur la croissance des insectes, qu’ils soient bénéfiques ou nuisibles.

Les insectes qui jouent un rôle prédominant dans nos environnements agricoles (pollinisateurs, ravageurs ou agents de lutte biologique) auront inéluctablement des conséquences sur la productivité agricole et la sécurité alimentaire.

Tekiano avec CST