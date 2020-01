TRANSTU : Démarrage de la vente de la 2ème tranche des abonnements scolaires et universitaires

La vente des abonnements scolaires et universitaires (tranche 2) pour l’année 2019- 2020 aura lieu, lundi prochain, 27 janvier, à travers les 143 bureaux de la Poste Tunisienne, a annoncé, lundi, la Société des Transports de Tunis “TRANSTU”.

En plus des bureaux de poste, dont 122 bureaux au Grand Tunis et 21 dans le reste des gouvernorats, les abonnements valables sur les réseaux bus, métro et TGM, seront vendus à travers quatre points commerciaux, dont celui de la station de métro de la Cité El Khadra et les trois agences commerciales :

– El Mourouj 4 en face du Terminus de la ligne de métro N°6,

– L’agence de la station de correspondance “Slimane Kehia”(Manouba),

– La station la Marsa de la ligne TGM.

Il est également, possible, selon la société, d’acquérir l’abonnement scolaire à distance à travers les sites Internet : www.transtu.tn ou www.ichtirak.poste.tn.

Concernant les constituants du dossier d’abonnement scolaire et universitaire, les personnes concernées peuvent consulter le centre d’appel de la Poste Tunisienne sur le numéro direct 1828 ou le N° Vert de la Transtu 80100 345, ajoute la société, dans un communiqué.