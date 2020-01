Tunisie – Météo : Vent très fort atteignant 100 km/h

Ciel partiellement voilé sur l’ensemble du pays, les nuages seront parfois abondants avec quelques pluies faibles et locales sur le nord et le centre.

Vent de Sud-est très fort de 60 à 80 km/h près des côtes et sur les hauteurs et atteignant 100 km/h avec rafales et assez fort à fort de 40 à 60 km/h ailleurs avec phénomènes locaux de sable sur le sud.

Mer grosse dans le nord et très forte à localement grosse ailleurs.

Températures maximales comprises entre 16 et 20 °C dans le nord et le centre, voisines de 12 °C sur les hauteurs ouest et entre 18 et 23°C dans le sud.

Prévisions pour mercredi 22 janvier 2020

Temps partiellement voilé sur l’ensemble du pays.

Vent de Sud-est très fort de 50 à 70 km/h près des côtes et sur les hauteurs et assez fort de 20 à 45 km/h ailleurs avec phénomènes locaux de sable sur le sud. Mer très forte à forte sur les côtes Est.

Températures maximales comprises entre 17 et 22 °C, voisines de 14 °C sur les hauteurs ouest et atteignant 24 °C dans le sud ouest.