Hand Can 2020: où regarder le Match Tunisie vs Algérie

La Tunisie affronte l’Algérie le mercredi 22 janvier 2020 dans le cadre de la 24e édition de la Coupe d’Afrique des nations de handball CAN-2020. Le match choc Tunisie Algérie de la CAN 2020 sera joué à partir de 18H à Radès.

L’Algérie reste, certes, un sérieux prétendant pour le titre, mais le sept national, plus fort et plus déterminé que jamais, ne compte rien lâcher dans une CAN qui se joue à domicile et devant le public tunisien.

Les deux équipes ont assuré leur qualification pour les demi-finales mais l’enjeu reste de taille, vu qu’il s’agit pour l’une comme pour l’autre de terminer première du groupe MII dans la seule optique d’éviter de jouer contre l’Egypte trop tôt.

Vous pouvez regarder le match choc Tunisie Algérie en direct live sur la chaîne nationale Watania 1 terrestre ou par satellite Eutelsat 7 : Frequence 11657 V 27500.

Rappelons que les tickets de la #CAN2020 sont disponibles à la coupole d’El Menzah, au guichet 33 à Radès et à la salle e Hammamet de 10h jusqu’à 18h.

L’accès est gratuit pour les femmes et les enfants.