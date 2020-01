La British International School of Tunis, bilan de 2019 et ambitions pour 2020

La British International School of Tunis a organisé une conférence de presse pour faire un point sur ses actions menées en 2019 et ses objectifs pour 2020. La British International School of Tunis a été fondée en 2012, sa section secondaire en 2016.

L’établissement fut accrédité par COBIS (Council of British International School) en 2012 et s’avère être la seule école en Tunisie à avoir été inspectée avec succès par l’ISI (Independent School Inspectorate) en 2017. La BIST compte deux sites (le secondaire au Lac III et le primaire à La Soukra), environ 300 élèves et une centaine de collaborateurs.

Pour la Direction Générale de la BIST, le fait le plus marquant de l’année 2019 représente l’excellence du parcours professionnel de Mrs. Sarra ABIDI qui obtenait avec succès son diplôme britannique PGCE (Post Graduate Certification in Education) – l’équivalent du CAPES – faisant d’elle la première Tunisienne à devenir British Teacher en Tunisie.

L’autre highlight de l’année 2019 pour la BIST fut l’accréditation IAPS (Independent Association of Prep Schools) représentant le plus prestigieux groupe d’écoles juniors en Grande Bretagne et à l’international.

L’accent, durant 2019, fut également mis sur l’implication de l’école dans la communauté locale, en reconnaissant les valeurs et l’importance du personnel tunisien et comment ils contribuent à la vision à long terme de la BIST. Par ailleurs, la création d’un programme complet de musiques et d’arts du spectacle a mené à la réalisation de cinq spectacles dans le cadre de l’école primaire.

Objectifs de la British International School of Tunis pour 2020

– Développement des Early Years : à travers le développement de la section maternelle en collaboration avec le nouveau Head of Early Years et le développement des activités et de l’apprentissage de plein air avec un nouvel aménagement dans le jardin d’école d’une école de plage.

– Pour tous les niveaux du primaire : La poursuite du développement du programme des arts du spectacle, avec la mise en place d’un orchestre et d’une chorale. Le développement du programme « After School » avec un large éventail de clubs et d’activités et l’introduction des TICs dans la vie quotidienne de nos élèves.

« Nos élèves et nos collaborateurs seront toujours au centre de nos préoccupations en 2020. Nous nous réjouissons de compter maintenant parmi nous notre première collaboratrice tunisienne, titulaire d’un diplôme britannique d’enseignante.

Nous voulons également offrir à nos enfants des programmes toujours plus riches et toujours plus adaptés, mais surtout nous désirons en faire des citoyens actifs, soucieux de leur environnement et prêts à devenir des entrepreneurs responsables. » concluait Martin NUGENT, Proviseur de la BIST.

Tekiano avec communiqué