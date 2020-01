Observez ‘Sirius’ l’étoile la plus brillante du ciel le 01 février 2020 à la cité des Sciences

La Cité des Sciences à Tunis organise, le samedi 1er février 2020, une Soirée Astronomique et invite le public à venir admirer Sirius, l’étoile qui brille le plus dans le ciel durant une soirée de 18h30 à 22h00.

La brillante étoile Sirius suit chaque nuit la fameuse constellation d’Orion. Son nom vient du grec Seiros qui signifie « l’ardente » ou « la brulante » et son éclat a toujours fasciné l’humanité. Dans l’Égypte ancienne, l’étoile étincelante était identifiée à la déesse Isis. C’est la dernière étoile à briller avant le lever du Soleil, ce lever héliaque coïncidait avec le solstice d’été et aussi les crues fertiles du Nil.

Au programme de la soirée astronomique, une conférence sur « Sirius l’étoile la plus brillante du ciel », des observations de la Lune et de l’amas ouvert d’étoiles, les Pléiades, et un atelier sur l’utilisation du logiciel Stellarium.

L’entrée est libre et gratuite. Les participations aux ateliers d’observations télescopiques sont gratuites, mais se font sur réservation préalable sur le site web : www.cst.rnu.tn

Tekiano avec CST