Salon des industries créatives du 29 au 31 janvier 2020 à la cité de la culture (Programme)

Le 1er Salon des industries créatives, ‘Creative Youth Market’, se déroulera les 29, 30 et 31 janvier 2020 à la Cité de la Culture de Tunis. Il vise à booster les industries créatives et encourager l’économie culturelle numérique en Tunisie et réunira des partenaires publics et privés, des experts, des jeunes entrepreneurs et investisseurs en vue d’une meilleure optique partenariale et optimisation de l’employabilité dans ce secteur compétitif.

Cet événement est proposé par le ministère des affaires culturelles et son Centre International de Tunis pour l’Economie Culturelle Numérique ‘ TICDCE’ qui un Incubateur des projets innovants et des startuppeurs actant dans le domaine de la culture.

Deux challenges sont proposés au cours du salon des industries culturelles et créatives.

Challenge “Revue Numérique des Droits d’auteur” et challenge “Agenda Numérique pour la Cité de la Culture ” . Les candidats de moins de 40 ans peuvent envoyer leurs candidatures jusqu’au 26 janvier :

En plus du programme officiel, un programme parallèle est réservé aux visiteurs de la cité de la culture de Tunis comportant des spectacles pour jeunes et des projections de films.

Programme du Salon des industries créatives du 29 au 31 janvier 2020 :

Mercredi 29 janvier : – Inauguration d’une exposition. Deux panels de discussions sur deux questions importantes : « L’écosystème des Industries culturelles créatives en Tunisie » et « l’Investissement culturel : incitation, mécanismes, soutien, cadre juridique… ».

– Lancement des workshops visant à inciter à l’entreprenariat pour junior : « Robotique » (TICDCE), « Stop motion » (CNAM) et « Initiation au développement des jeux-vidéo (Digital Lab.

Jeudi 30 janvier : A partir de 10h00 au Théâtre des Jeunes Créateurs, une rencontre portant sur le thème « Culture et Digital : risques et opportunités » avec la participation de deux invités d’honneur : Tarek Cherif (Connect) et Noomene El Fehri.

– Organisation de 4 quatre workshops offrant aux jeunes entrepreneurs culturels l’occasion d’avoir des réponses à leurs interrogations dont les thèmes sont « Le guide de l’investissement culturel », « L’IA dans les ICC », « L’art de pitcher » et « Le montage du schéma de financement des projets culturels ».

– Deux master-class: le 1er sera consacré à la question des droits d’auteur à l’ère du numérique et la manière avec laquelle les industries créatives peuvent en tirer profit. Le 2e master-class, portera quant à lui sur la question du freelance dans les ICCs.

Vendredi 31 janvier : A partir de 10h00 une rencontre-débat autour des nouveaux métiers culturels qui sera suivie par la restitution des travaux de workshops et la présentation des recommandations générales, la signature des conventions de coopération et de partenariat, le pitch des projets et de challenges (Revue des droits d’auteur « OTDAV » et Application Agenda culturel pour la Cité de la culture) …

– Cérémonie de clôture à 17h00 à la Cité de la culture: les Challenges seront remis aux heureux lauréats de cette 1ère édition du Salon des industries créatives de Tunisie.

