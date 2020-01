Tunisie : Récolte record de dattes estimée à 330 mille tonnes

La récolte de dattes en Tunisie en 2020 battrait les anciens records, avec une production estimée à 330 mille tonnes, a déclaré le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taïeb.

L’exportation de dattes de Tunisie est estimé jusqu’à ce jour, 45 mille tonnes de dattes et table sur l’exportation de 130 ou 140 mille tonnes de ce produit, a-t-il ajouté, jeudi, lors d’un point de presse organisé après la réunion de la Commission nationale de suivi des programmes d’intervention du fonds de promotion de la qualité des dattes.

La commission a passé en revue les activités et les résultats du groupement interprofessionnel des dattes, selon Taieb. La réunion a, en outre, a-t-il dit, permis d’évoquer les questions relatives à l’augmentation des filets moustiquaires destinés à la protection des régimes de dattes, soulignant que 22 millions sur 44 millions de régimes sont protégés, à savoir 14,587 régimes par les moustiquaires et 7,581 autres par le plastique.

Il a rappelé, dans ce cadre, que l’objectif est de généraliser l’utilisation des moustiquaires pour atteindre 6 millions de moustiquaires, en 2020, dont 4 millions de moustiquaires importés déjà disponibles et 2 millions en cours de confection, en Tunisie, destinés à la protection de 17 millions de régimes de dattes.

Il convient de noter que les appels d’offres pour la confection de ces moustiquaires ont été déjà lancés.

La réunion a permis aussi de passer en revue les résultats du programme national de confection des filets moustiquaires réservés à la protection des régimes de dattes, moyennant l’installation de 40 unités de confection (20 à Tozeur et 20 à Kébili), et la poursuite de ce programme dans l’objectif de limiter l’importation de ce produit.

Les participants à la réunion ont, par ailleurs, proposé la mise en place de 10 unités de confection à Gabes et 10 autres à Gafsa.

D’après la TAP