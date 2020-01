Le “Label Halal” en débat à la Maison de l’Exportateur

Un séminaire d’information sur le thème ” la certification Halal, levier capital pour l’export ” sera organisé le 4 février 2020 à la Maison de l’Exportateur.

Le Centre de promotion des Exportations de la Tunisie (CEPEX) souligne que cet événement “vise à décrypter les tenants et les aboutissants de cette certification et présenter d’une manière simple et intelligible la procédure à suivre pour se doter du label Halal et accéder à des millions de consommateurs dans le monde”.

Il sera animé par des experts de cette norme qui, en l’espace de quelques années, s’est approprié 16% du commerce mondial pour une croissance annuelle à deux chiffres (10%).

Le label Halal en Tunisie a été mis en place, depuis 2013, par l’Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI), suite à une collaboration avec l’institution de “Diwan Al Ifta” en annonçant l’élaboration d’un ” label Halal ” pour les produits nationaux de l’agroalimentaire.

L’objectif est de favoriser l’accès de ces produits aux marchés exigeant ce label et positionner la Tunisie comme un producteur de choix respectant cette norme.

“Les 10 premiers pays exportateurs de produits certifiés Halal ne sont pas musulmans. Il s’agit des USA, Brésil, Argentine, France, Nouvelle Zélande, Australie, Thaïlande, Singapour, Inde et Philippines.

Ces pays accaparent près de 85% du marché mondial du Halal.”, ajoute la même source.