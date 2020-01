Ons Jabeur élimine l’ex n°1 mondiale à l’Open d’Australie et réalise une qualification historique !

Bel exploit pour notre Ons Jabeur nationale à l’Open d’Australie ! La tenniswoman tunisienne a éliminé l’ex joueuse classée numéro 1 mondiale et actuellement 36ème au classement WTA, la danoise Caroline Wozniacki lors des 16èmes de finale de l’Open d’Australie.

Une grande victoire pour Ons Jabeur qui a réalisé cet exploit vendredi 24 janvier 2020 en trois sets (7-5/3-6 et 7-5) et passe en 8eme de finale de l’open d’Australie, le premier de sa carrière en tournoi grand chelem.

Ons Jabeur a adressé un message sympa à son adversaire Caroline Wozniacki à l’issu du match : “Bravo Caroline pour ton incroyable carrière. Ce fut un honneur de partager le court avec toi aujourd’hui. Ta combativité m’a toujours inspiré et je te souhaite le meilleur pour ce nouveau chapitre de ta vie.”.

Congrats @CaroWozniacki on an amazing career. It was an honour to share the court with you today. Your fighting spirit has always inspired me and I wish you all the best in this next chapter of your life. You’ll be missed but I’m sure we will see you around.

