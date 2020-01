Espérance vs Raja Casablanca: où regarder le match du samedi 25 janvier

L’Espérance Sportive de Tunis affronte Raja Casablanca samedi 25 janvier 2020. Le match EST vs Raja Casablanca se déroule à 20h à radès.

L’esperance et le Raja sont à la recherche d’une place en quarts de finale de la Ligue des champions africaine.

La formation espérantiste sera opposée au stade de Rades aux marocains du Raja Casablanca et aura besoin d’un seul point pour assurer une place au prochain tour. Au match aller, les Sang et or l’avaient emporté (0-2).

Le match Espérance vs Raja Casablanca sera diffusé en direct live sur Al Wataniya 1 réseau Terrestre et beIN SPORTS H2 ou en streaming sur beinconnect.