Tunisie : Entrée en vigueur du décret interdisant l’utilisation des sacs en plastiques à partir du mois de Mars 2020

Le ministère des Affaires locales et de l’environnement a annoncé, lundi, la publication du décret n° 32 de 2020 daté du 16 janvier 2020, relatif au contrôle des types de sacs en plastique dont la production, la fourniture, la distribution et la détention sur le marché intérieur sont interdites.

Les sacs à usage unique, les sacs contenant une forte concentration de métaux lourds et les sacs en plastique d’origine inconnue seront interdits, selon un communiqué publié par le ministère.

Ce décret sera concrétisé par étape à partir du 1er mars 2020 pour les espaces commerciaux et les pharmacies et à partir du 1er janvier 2021 pour les producteurs et les fournisseurs de sacs en plastique.Le Ministère veillera dans les étapes à venir à mieux faire connaitre les exigences de ce décret et à faciliter sa mise en œuvre.

Il s’agit, en outre, d’élaborer un programme de communication global destiné aux industriels pour les inciter à mettre à niveau les systèmes de production des sacs.

Le ministère a indiqué que la chambre syndicale des grandes surfaces et le syndicat tunisien des propriétaires de pharmacies privées, ont déjà pris l’initiative d’adopter cette approche depuis mars 2017 et mars 2018, ce qui a permis une réduction significative des quantités de sacs en plastique à usage unique, ajoute la même source.

Avec tap