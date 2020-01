Jeunes Tunisiens, Postulez pour concrétiser vos projets artistiques avec “Dream’S Chebeb”

Les jeunes tunisiens âgés de 18 à 30 ans de toute la Tunisie et porteurs d’un projet artistique sont invités à postuler pour la deuxième édition de “Dream’S Chebeb”, l’initiative qui vise à concrétiser les ‘rêves des jeunes’ de toutes les régions de Tunisie dans plusieurs disciplines.

Après une première édition fertile qui a donné naissance à 11 projets artistiques dans sept régions de la Tunisie, Dreams Chebeb a lancé sa deuxième édition le 15 Décembre 2019, et l’appel à projet sera ouvert jusqu’au 31 mars 2020 sur le site www.dreamschebeb.com

Dream’S Chebeb est un projet de soutien à la création théâtrale et ses métiers artistiques et techniques : Théâtre, danse, musique, vidéo 3D, photographie et écriture théâtrale. Il est destiné aux jeunes artistes âgés entre 18 et 30 ans dans les 24 gouvernorats de la Tunisie.

Initié en 2018 par la comédienne, metteuse en scène et dramaturge Leila Toubel, ce projet qui bénéficie du soutien de la fondation Doen, du Ministère des Affaires Culturelles et de NOVOTEL Tunis, ambitionne de rendre le rêve à la création accessible et possible et ce en donnant le soutien financier, la formation et l’accompagnement.

Retour en vidéo sur les 11 projets artistiques de jeunes tunisiens qui ont été sélectionnés dans le cadre de la première édition de Dream’S Chebeb:

Des rêves contre l’amertume, des formes et des couleurs contre la laideur, de l’espoir contre la désillusion,Dreams Chebeb fait sa part dans un pays qui voit sa jeunesse partir d’une manière ou d’une autre, laissant orpheline une patrie.

Critères pour postuler chez Dream’S Chebeb 2020:

– Vous avez entre 18 et 30 ans

– Vous n’avez pas d’association

-Vous n’avez pas de Société de production

– Vous n’avez aucune structure juridique

– Mais vous rêvez d’un projet artistique!

Postulez pour l’une des disciplines offertes de cette deuxième édition de Dreams Chebeb, Danse, Musique, Théâtre, Photographie, vidéo ou écriture sur le site www.dreamschebeb.com

Tekiano avec communiqué