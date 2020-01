Une 35ème édition piquante du salon MOOD TALENT, avec FELFEL à Dar El Marsa

MOOD TALENT organise sa 35e édition “FELFEL” à l’hôtel Dar El Marsa du 31 janvier au 02 février 2020 en partenariat avec l’émission MODE FM sur RTCI et en présence de 22 créateurs et artisans tunisiens dans la mode, la déco et les accessoires avec une touche gourmande et healthy.

Le Centre Fethi Gharbi (AGIM-La Marsa) sera l’invité de cette édition piquante du salon MOOD TALENT. Le centre présentera une très belle collection de plateaux en bois décoratif, réalisés par les insuffisants moteurs accompagnés par le centre.

Les nouveautés sous le thème du Felefel qui seront présentés par 22 artisans et créateurs tunisiens:

Rouge ardent par SOFIA BESSI

Les collections passion de Miss Anaïs : ATOM – MFALFLA – FEU

La ligne Felfel déco de LOUHART

Les créations énergétiques de BE JUST BE

Glamour by ISLEM

Piment corail de MEGARA

Red Mood de KENZA ACCESSORIES

Les bijoux en résine de QUASAR

Escargots et beauté avec HELIKSIR,

Fabulous make up LALOU SHOPPING,

Energie gourmande FORTIFY avec Sinda Mezghenni,

Art et filigrane HOLYA bijoux,

Cristal et art de la table avec MAISON DE LA PORCELAINE,

Délicieuses recettes de SAINT VALENTIN,

Senteurs et macramé KOIN DESSENS,

ZILA pochettes “beaux arts” en série limitée,

Mode traditionnelle revisitée Bakhnoug by Ko,

Ligne couture et pochettes Les Fils de Rebah by Faty,

Bijoux contemporains par Joyas…

Déco résine artistique de Offbeat Art

Créations jean recyclé et macramé par AAR’ON

L’entrée est libre et gratuite au salon Mood Talent à l’hôtel Dar EL Marsa par la rue Mongi Slim: Vendredi 31 janvier 2020 : 17 h / 21 h

Samedi 1er février 2020 : 11h/ 21 h

Dimanche 2 février 2020 : 11h / 18h

Tekiano avec communiqué