Kaïs Saïed fera le bilan de ses 100 jours comme président dans une interview sur Wataniya 1

Comme il l’a promis au cours des débats électoraux télévisés, le président de la République, Kaïs Saïed, interviendra sur la chaîne nationale Al Wataniya 1, dans une une interview spéciale, et ce à l’occasion de ses premiers 100 jours en tant que président de la République.

L’interview, prévue pour jeudi 30 janvier 2020 à partir de 21H, s’insère dans le cadre de son engagement à participer à un débat d’évaluation 99 jours ouvrables après son élection à la présidence.

L’entretien s’articule autour des prérogatives constitutionnelles du président de la République tunisienne et abordera les questions et les problèmes les plus importants qui concernent le citoyen et la société tunisienne.

A noter qu’il s’agit là du premier entretien accordé par Kaïs Saïed depuis son accès à la magistrature suprême.

Vous pouvez suivre et regarder l’interview en direct sur la chaîne Wataniya 1 et en Streaming via le lien http://www.watania1.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89

