Sousse International Magic Festival: Festival de la magie à Sousse du 01 au 04 février 2020

La 4ème édition du Festival de la magie de Sousse ‘Sousse International Magic Festival’ se tiendra sous l’égide de la délégation régionale des affaires culturelles de Sousse, du 01 au 04 Février 2020. Ce festival de la magie coïncide avec la semaine des vacances scolaires du 03 au 09 février 2020.

Plusieurs magiciens de Tunisie et du monde sont attendus. Sousse accueillera en tout, 11 magiciens de différentes nationalités (Tunisie, Algérie, Italie, France, République Tchèque, Suisse et Allemagne) qui présenteront des spectacles dédiés au grand public durant ces 4 jours du festival.

Les spectacles de magie seront présentés au Théâtre municipal de Sousse, au centre culture et maisons de culture de Hergla, Kalâa Sghira, Messaâdine et Enfidha ainsi qu’à la place des arts de Boujâafar.

Liste des artistes qui donneront des performances de magie à la 4ème édition du Sousse International Magic Festival:

– Yassine Hadouch – Mamadou – Aziz B. Hssine – Walid Yakoubi – Foued Jelidi / Tunisie

– Magic Alex & Libor Schlenz – République Tchèque

– Cyrus Caternicchia – Italie

– Ibrahim Sekkel – Algérie

– Schmidt Wladimir – Allemagne

– Axel & Kelly – France

– Willow Domansky – Suisse

Les tickets seront disponibles dans les différents lieux des prestations et en ligne sur le site Teskerti.tn . Plus de détails sur la page Facebook Magic International Festival in Tunisia .

