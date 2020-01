Action de Reboisement à El Haouaria les 01 et 02 février 2020

Tunisian Campers, SAMAKA, Farm Trust et Rotary Club La Marsa Impact organisent les samedi 1er et dimanche 2 février 2020, une action de plantation de 4 mille arbres forestiers à Dar Chichou, dans la délégation d’El Haouaria relevant du gouvernorat de Nabeul. L’appel est lancé à tous les citoyens du village et tous les amis et les amoureux de la nature à se mobiliser pour reboiser cette forêt du Cap-bon tunisien.

Les organisateurs de cette action confirment qu’il y a une véritable prise de conscience collective récente pour être en faveur de l’écologie, la biodiversité et contre les dérèglements climatiques. Cette opération appelle la société civile à se mobiliser pour cette belle initiative écologique.

« Le reboisement est notre responsabilité pour sauvegarder nos forêts. On n’a pas le même pouvoir que le gouvernement, mais on peut tous participer à notre échelle. » affirme Islem Lahami responsable image publique du Rotary la Marsa Impact.

Le Fondateur de Tunisian Campers Mohamed Temimi a souligné que les actions de reboisement en Tunisie vont s’inscrire dans le cadre de leurs activités bénévoles dans le futur tout au long de la saison de plantation.

D’ailleurs, il confirme que ces actions n’ont pas uniquement un objectif de sensibilisation à l’importance de la protection de l’environnement mais aussi ces actions œuvrent dans le but de la promotion du tourisme d’intérieur et d’encourager les locaux de la région à générer des revenus à travers les activités de camping.

Les volontaires peuvent s’organiser avec Tunisian Campers pour passer la nuit sur place ou bien venir uniquement pour le reboisement le dimanche et rentrer à Tunis après le déjeuner.

Deux choix pour les repas sont possibles; les ramener vous même en respectant le concept du zéro déchet (bocaux, gourdes et boîte alimentaire sans déchets plastiques) ou bien les prendre sur place (participation 45dt pour les 3 repas préparés par les personnes locales).

Le départ se fait samedi matin à 09h30 du Parking Tunisia Mall 2. Plus d’informations, sur le lien de l’événement Action de Reboisement à Dar Chichou, El Haouaria .

