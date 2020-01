Le film Chanson Douce adaptation du roman de Leila Slimani au cinéma en Tunisie

Chanson Douce est un film français réalisé par Lucie Borleteau. C’est l’adaptation française du roman éponyme de la franco-marocaine Leila Slimani, qui a remporté le prix Goncourt en 2016.

Dans le film Chanson Douce, ce Drame psychologique d’une durée de 1h40′, on retrouve les acteurs Karine Viard dans le rôle de la nounou et Leïla Bekhti et Antoine Reinartz qui jouent le rôle des parents. Qualifié de thriller psychologique glaçant, l’interprétation magistrale d’une nounou dérangée par l’actrice Karin Viard, personnage central du roman est salué.

Synopsis du film Chanson Douce:

Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils engagent Louise, une nounou expérimentée, pour que Myriam puisse reprendre le travail. Louise se montre dévouée, consciencieuse, volontaire, au point que sa présence occupe une place centrale dans la famille. Mais très vite les réactions de Louise deviennent inquiétantes.

Bande annonce du film Chanson Douce:

Le film Chanson Douce, distribué par Hakka Distribution, sera projeté dans la salle de cinéma Mad’art et dans plusieurs autres salles de Tunisie à partir du 05 février 2020. Une projection en présence de la réalisatrice Lucie Borleteau est prévue mercredi 5 Févier à 18h30 à l’Institut Français de Tunisie.

