Programme SAP Jeunes Professionnels à Tunis pour accompagner la réussite des jeunes dans l’ère du numérique

Le leader du marché des logiciels d’application d’entreprise SAP et le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) ont récemment célébré la remise de diplôme de la première promotion tunisienne du programme SAP Jeunes Professionnels à Tunis, en présence de l’Ambassadeur d’Allemagne Monsieur Reinicke, ainsi que des représentants des clients, des partenaires SAP et d’autres organisations.

Le programme de formation unique répond directement aux objectifs d’employabilité fixés par la Tunisie et son plan stratégique national « Tunisie Digitale 2020 ».

Le programme SAP Jeunes Professionnels est une initiative de formation mondiale, fondée sur des partenariats public-privé pour accompagner la réussite des jeunes dans notre ère du numérique. Dans le cadre du programme de 3 mois, les diplômés universitaires sélectionnés sont formés et certifiés sur les dernières innovations de SAP. Cela inclue une habilitation sur les compétences non-techniques et d’avenir qui leur permet de gagner un avantage concurrentiel sur le marché du travail.

Avec 77% des revenus de transactions mondiaux touchant un système SAP, le programme aide également les clients et partenaires de SAP à trouver les talents fortement recherchés qualifiés-SAP afin de satisfaire leur demande d’embauche. Ainsi, 99% des diplômés universitaires précédemment sans emploi ou sous-employés ont trouvé un emploi après l’obtention du diplôme du programme.

En outre, le programme SAP Jeunes Professionnels aide les pays à préparer leur économie et leur société à la quatrième révolution industrielle en s’attaquant au chômage des jeunes et au déficit de compétences numériques.

Soutenir l’emploi et les ambitions numériques en Tunisie tout en changeant la vie des jeunes tunisiens

Le secteur numérique de la Tunisie représente 7,2% de son PIB, autant que le tourisme et l’agriculture. Pour cette raison, le Plan National Stratégique « Tunisie Digitale 2020 » (PNS) a été développé comme levier social et économique pour positionner le pays comme une référence internationale pour le développement numérique.

Le PNS devrait créer 80 000 emplois d’ici 2020 et se veut une solution au problème du chômage des jeunes. Selon les dernières statistiques au premier trimestre 2019, le chômage des diplômés universitaires en Tunisie est de 28,2% et particulièrement élevé chez les femmes, où il est de 38,3%. Malgré les emplois générés par le PNS et la Tunisie étant le 5ème pays le plus connecté d’Afrique selon le Network Readiness Index (NRI), les recruteurs dans le domaine numérique ont tendance à éprouver des difficultés pour trouver les talents avec les bonnes qualifications.

Avec le lancement du Programme Jeunes Professionnels en Tunisie, SAP apporte une réponse immédiate à l’orientation stratégique du PNS : « Développement des compétences et Confiance Numérique ». « Il cible les brillants diplômés d’universités, chômeurs ou sous-employés et ressortissants du pays où le programme est offert. Les participants sont diplômés du programme en tant que consultants associés SAP avec un lot unique de compétences, immédiatement employables par les organisations pour les aider à piloter leurs programmes de transformation numérique. Nous remercions nos clients et partenaires dont AMA Group, Discovery Group, Standard Sharing Software (3S) et STQ (Société Tunisienne de chauffage), pour le recrutement de nos diplômés du premier programme SAP Jeunes Professionnels en Tunisie ainsi que l’Université Internationale de Tunis (UIT) pour la mise à disposition du lieu de formation.

Grâce à leur soutien, nous permettons conjointement à la jeunesse d’aujourd’hui de passer à l’ère numérique », a déclaré Marita Mitschein, Vice-présidente seniore SAP Compétences numériques pour l’Europe du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que Directrice générale de l’Institut de Formation et Développement de SAP. « Ce fut un moment de fierté de célébrer la remise des diplômes de nos 26 premiers talents tunisiens. 14 jeunes femmes et 12 jeunes hommes ont reçu leurs certifications SAP lors de la remise des diplômes d’aujourd’hui à Tunis et sont maintenant prêts à commencer leur carrière en tant que consultants associés SAP, menant ainsi la transformation numérique de la Tunisie » a ajouté Marita Mitschein.

Une initiative SAP africaine et internationale

L’Afrique du Nord et francophone sont connues pour leurs potentiels en termes de croissance et d’emplois dans le secteur numérique. D’ici 2030, plus de 230 millions d’emplois nécessiteront des compétences numériques en Afrique selon la Société financière internationale (SFI, Banque mondiale).

Le programme SAP Jeunes Professionnels, initié et géré par l’Institut de Formation et Développement SAP, est devenu un modèle de bonne pratique mondiale qui soutient l’employabilité immédiate des jeunes talents en technologie grâce à la collaboration et aux partenariats. Depuis le lancement du programme en 2012, le programme SAP Jeunes Professionnels, sous les auspices de SAP Skills for Africa sur le continent africain, a formé et diplômé plus de 1040 jeunes en Afrique et plus de 2650 demandeurs d’emploi dans 24 pays à travers le monde. Ainsi, il a permis aux compétences numériques des talents nationaux de créer des opportunités de travail durables pour la nouvelle économie numérique.

Il s’agit d’une avancée significative dans la réduction du déficit de compétences numériques en Afrique, comme l’explique Frédéric Alran, directeur général pour l’Afrique francophone chez SAP: « Nous sommes fiers d’élargir notre empreinte sur la promotion des compétences numériques des jeunes avec le lancement de cette initiative unique en Tunisie. Je suis convaincu que le programme Jeunes Professionnels connaîtra le même succès en Tunisie que nous avons vu au Maroc. Les jeunes talents sont désormais prêts à accélérer leur carrière pour le plus grand bien du pays et de la région. ».

Le premier programme SAP Jeunes Professionnels en Tunisie fait partie d’une collaboration récemment annoncée entre SAP et le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) dans le but de créer conjointement 450 emplois pour du personnel hautement qualifié dans le secteur informatique dans dix pays africains, sur une période de trois ans. Le projet de coopération fait partie du programme develoPPP for jobs que la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH met en œuvre pour le compte de BMZ dans le cadre de l’initiative spéciale « Formation et emplois ».

Après les récentes remises de diplômes au Maroc en octobre 2019 et en Tunisie en janvier 2020, le programme continue à former les jeunes à travers l’Afrique du Nord avec un lancement prévu en Algérie début 2020 et une autre cohorte en Égypte.

Communiqué