Exposition ‘Trame Mediterranee’ à l’Ancien Presbytère de Sainte Croix

L’Ambassade d’Italie à Tunis et l’Institut Culturel Italien proposent l’exposition TRAME MEDITERRANEE (histoires méditerranéennes) qui invite les visiteurs à découvrir la précieuse collection de Ludovico Corrao, le sénateur italien décédé en 2001, et Dar Bach Hamba du 6 février au 06 mars 2020 à l’ancien Presbytère de Sainte Croix sis la médina de Tunis.

L’exposition ‘Trame Mediterranee’ est le fruit de la collaboration entre le Museo delle Trame Mediterranee de Gibellina et Dar Bach Hamba de Tunis et offre une interprétation inédite et ouverte de l’histoire culturelle de la Méditerranée à travers la présentation d’une collection unique de précieux objets et pièces d’art d’ici et d’ailleurs.

À l’intérieur du Presbytère de Sainte Croix, ces objets d’artisanat d’époques et d’horizons différents seront exposés au public, mettant en évidence la coexistence des signes du passé dans le présent, de l’archaïque dans le contemporain, de l’art classique dans l’avant-garde.

L’exposition ‘Trame Mediterranee se poursuivra jusqu’au 6 mars 2020. L’entrée est libre et gratuite.

