Samsung Tunisie inaugure son 9ème brand shop au centre commercial Azur City

Expérience Store Samsung Azur City vient d’ouvrir ses portes au centre commercial Azur City proposant un large éventail de choix d’articles Samsung en Tunisie. Samsung Electronics Tunisie a annoncé l’ouverture de ce nouveau brand shop au centre commercial Azur City fraîchement inauguré à la banlieue sud de Tunis.

Cette nouvelle boutique Samsung Tunisie située au rez de chaussée du centre Azur City Boumhal à été inaugurée vendredi 31 janvier 2020. C’est le 9ème brand shop Samsung en Tunisie après le grand Tunis, Nabeul, Bizerte et Sousse.

L’événement a été célébré en présence de plusieurs médias ainsi que le groupe Q-Tech+ et son Directeur M. Mahmoud Fezzani marque la volonté de Samsung Tunisie de renforcer sa présence sur tout le territoire tunisien et de son souci d’être au plus près de ses clients.

Ce brand shop assurera tous les services nécessaires au profit du client ayant ou désirant se procurer un produit de la marque Samsung. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 22h et, de 9h à minuit les samedis et dimanches, l’espace propose une large gamme de smartphones, tablettes et accessoires Samsung.

Cette boutique Samsung Tunisie propose une nouveauté inédite en Tunisie et en Afrique. Un nouveau concept de service est lancé dans ce 9ème brand Shop Samsung : le “One-Hour Service” qui permet aux clients de profiter d’un SAV pratique : En à peine une heure, vous pourrez bénéficier d’un entretien ou d’une réparation de votre appareil.

