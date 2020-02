Natech days 2.0: 2e édition du NATEG Technology Day les 22 et 23 février 2020 à Sfax

NATEG, North American Tunisian Engineers Group, organise l’événement Natech Days 2.0, une compétition qui dure 24 heures et qui se tiendra le 22 et 23 février 2020 au sein du centre de la recherche situé au cité El Ons-Sfax. Le but de cet événement est de contribuer à la promotion de la pensée créative et du design innovant, notamment auprès des jeunes ingénieurs et ingénieurs tunisiens.

Natech Technology Day est un événement de 24 heures qui se tiendra au centre de recherche Sfax. Il réunira des ingénieurs et des étudiants en sciences, des chefs d’entreprise et des experts tunisiens, américains et canadiens.

L’édition de cette année vise à discuter le thème de ‘Technologie and wealth creation’. Au cours de ses deux journées, des conférenciers partageront leurs ‘ Succes Story avec les participants et des ateliers seront organisés autour de plusieurs sujets tels que l’IOT, SolidWorks, l’intelligence artificielle et la cybersécurité.

Natech Days 2.0 devrait accueillir plus de 220 participants qui sont essentiellement des futurs Ingénieurs tunisiens et tunisiennes. Les gagnants de chaque compétition seront récompensés par des précieux prix.

A propos de l’association NATEG L’association NATEG, fondée par des ingénieurs et des étudiants tunisiens en ingénierie résidant en Amérique du Nord (North America Tunisian Engineers Group-NATEG), est une association apolitique, à but non lucratif et non gouvernementale a pour objectif de mettre en place un réseau d’ingénieurs tunisiens ayant une expérience nord-américaine, de promouvoir la formation des ingénieurs ainsi que l’entrepreneuriat technologique des jeunes diplômés et de devenir une organisation de références et un organe consultatif

hautement crédible en matière d’ingénierie/technologie .

La mission de l’association NATEG consiste à supporter l’éducation aux cycles d’ingénieurs, assurer le Networking entre les élèves ingénieurs et les encourager à attaquer le monde de l’entreprenariat.

Pour s’inscrire au Natech days 2.0, remplissez le formulaire en ligne https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrjG0oa8BgZEs9hCfpfFwJzcSzgIiQkKJREy8-eUGovuGWeg/viewform?fbclid=IwAR1GZus5Jvp1yDdu1sf_lNaLxD-2PWyPW9VnLUxn7sbsK50W2LAPp1b5N7o . Pour plus d’informations, consultez la page de North American Tunisian Engineers Group (NATEG).

Tekiano avec NATEG