Super Bowl 2020 : Les meilleurs vidéos, shows, trailers et pubs de l’incontournable événement sportif Américain

A la base l’événement sportif le plus attendu aux USA, la finale du Super Bowl a acquis une renommée mondiale. Au delà d’un simple match de football américain, les spectateurs et téléspectateurs du monde entier attendent impatiemment le show du mi-temps proposé par les chanteurs les plus populaires du moment, des publicités inédites mais aussi les trailers des films attendus dans l’année.

Shakira et Jennifer Lopez , un show latino sulfureux

Le show du mi-temps du Super Bowl 2020 fut assuré par les deux chanteuses et actrices latinas, la colombienne Shakira et l’américaine d’origine porto-ricaine Jlo. Shakira a ouvert le bal avec une danse orientale et une sélection de ses plus grands tubes dont ‘Whenever, Wherever’.

J-Lo a affolé la scène par la suite en débutant son interprétation perchée sur un poteau lumineux et reprenant à son tour son incontournable tube ‘Jenny from the Block’ avant de faire aussi le tour de ses plus grands succès. Regardez la vidéo de Shakira et Jennifer Lopez au Super Bowl, désormais incontournable:

Les trailers des films Marvel, James Band, Les Minion et Mulan révélés

Les fans de l’univers Marvel ont pu découvrir la liste des films qui seront projetés prochainement. Après le dernier long-métrage ‘Averngers, Endgame’ qui a vu la disparition de plusieurs personnages clés des Avengers, l’accent est mis sur le parcours personnel de plusieurs super-héros. C’est ainsi que sortira bientôt le film Black Widow retraçant la vie de l’espionne russe campée par Scarlett Johansson.

Un autre trailer a été révélé rassemblant les bandes-annonces d’autres super-héros secondaires comme Loki, The Falcon et the Winter Soldier et enfin WandaVision. Dans la vidéo, découvrez les trailers d’autres supers productions américaines attendues cette année dont James Bond, Les Minions, Fast & Furious, Mulan, The Sponge BoB Movie ou encore Top Guns :

Des publicités toujours plus décalées

Sinon le Super Bowl, ne serait pas le Super Bow sans ses publicités ou les Super Bowl Commericals. L’événement est une véritable aubaine pour les marques américaines et internationales qui se surpassent de génie et d’audace pour proposer les meilleures pubs sachant qu’il rassemble des millions de personnes à chaque fois.

Découvrez ci dessous une sélection des publicités du SuperBowl 2020 les plus amusantes:

Et puisque le Super Bowl c’est avant tout un match de Foot, il est important de signaler que Les Chiefs de Kansas City ont remporté dans la soirée du dimanche 02 février 2020, la finale du Super Bowl 2020, finale du championnat de football américain NFL, en battant les 49ers de San Francisco sur le score de 31-20.

S.B.