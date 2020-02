Conférence sur l’IOT; l’Internet Des Objets à la cité des Sciences de Tunis dans le Cadre de ses Geek Days

La Cité des Sciences à Tunis invite ses visiteurs à une conférence inédite autour de l’Internet des objets ou Internet of Things (IOT) et ce le vendredi 21 février 2020 à partir de 15h dans le Cadre de ses Geek Days.

L’Internet des objets ou Internet of Things (IOT) est la nouvelle génération d’internet qui ambitionne de faire dialoguer les objets entre eux et avec les individus. De nos jours, son potentiel n’est exploité qu’à 1% environ, et elle promet d’être le moteur des transformations dans notre vie, et c’est pour cela qu’elle est aussi nommée l’internet du futur.

La conférence sur l’internet des objets sera présentée par Dr. Abdelbari BEN YAGOUTA, Président de l’Association du Développement de la Recherche Scientifique et la Technologie Numérique (DRSTN) .

L’entrée est libre et gratuite.

Tekiano avec CST