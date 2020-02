Festival du rire de Tunis 2020 : Programme du 18 au 23 février

Le Festival du Rire de Tunis by ATB entame une nouvelle édition des plus alléchantes pour cette année 2020. Le Festival du rire de Tunis 2020 se déroule du 18 au 23 février au théâtre municipal de Tunis avec les meilleurs humoristes français, maghrébins et tunisiens.

L’invité d’honneur de cette 11 édition du Festival du Rire tunisien est l’humoriste, chroniqueur et auteur français Laurent Baffie. Connu pour son sens du réparti et son humour grinçant, Laurent Baffie viendra proposer au public tunisien son spectacle « Laurent Baffie se pose des questions », jeudi 20 février, au cours duquel il montera sur scène pour faire réagir le public sur ses interrogations délirantes du genre :

Est-ce que les sourds klaxonnent le jour de leur mariage ?

Peut-on vendre sa voiture sans lâcher une caisse ?

Pourquoi quand je rêve que je pisse je me réveille trop tard ?

Rajoutez à ça à toutes les impros dont ce fou est capable et son interactivité légendaire avec le public et vous obtiendrez un spectacle drôle et dépouillé dont le seul but est de vous dépouiller… de rire !

La star des réseaux sociaux, le marocain Amine Radi avec son célèbre “Va dormir Va”, sera de la partie et retracera son parcours dès son enfance au Maroc jusqu’à son installation en France avec son premier one man Show.

Le trio Tunisien Slah Msadek, Kamel Touati et Lassad Ben Abdallah ravivra le public avec la comédie “Mamou & Chehyma” mise en scène de l’artiste Lassaad Ben Abdallah. Synopsis du spectacle “Mamou & Chehyma” : Deux amis peintres décident de concrétiser leur quarante ans d’amitié par une exposition commune. Par une nuit pluvieuse et orageuse, l’un d’eux décide de ne pas participer à l’exposition. Situations comiques ponctuées par des séquences dramatiques s’enchevêtrent sous l’œil inquisiteur et cynique d’un deuxième Mamou, frère du premier, lui aussi artiste et accordeur de piano.

Programme Du festival du rire 2020 à Tunis et prix des billets:

18 Février 2020 à 20h00 : Bun Hay Mean

19 Février 2020 à 20h00 : Mohamed Nouar (30 dt)

20 Février 2020 à 19h30 : Laurent Baffie (70 dt)

21 Février 2020: Spectacle du trio tunisien Slah Msaddak, Kamel Touati et Lassad Ben Abdallah

22 Février 2020 à 20h00 : Amine Radi (40 dt)

23 Février 2020 à 11H : L’apprenti Magicien, spectacle pour enfants (25 DT)

Les billets du festival du rire 2020 sont déjà en vente en ligne sur le site Teskerti.tn , au théâtre municipal de Tunis et la FNAC de Tunis.

I.D.