La Poste tunisienne éditera un timbre-poste à l’effigie de Lina Ben Mhenni 

La Poste tunisienne a annoncé sur sa page sur Facebook qu’elle éditera dans les prochains jours un timbre-poste à l’effigie de Lina Ben Mhenni .

Cette action s’insère dans le cadre des efforts de la Poste Tunisienne pour perpétuer la mémoire des figures de la Tunisie et de ses militants et en reconnaissance de ce que les jeunes de la révolution tunisienne ont sacrifié pour la liberté et la dignité.

Lina Ben Mhenni est militante des droits de l’homme, blogueuse et professeure d’université. Elle est célèbre pour ses actions pour la défense de la liberté d’expression, des libertés privées et publiques et les droits de l’homme, lit-on dans le statut de la poste tunisienne.

