Palmarès des meilleurs employeurs en Tunisie 2020: Teleperformance Tunisie et Novo Nordisk Tunisie en tête du classement

Le palmarès du programme “Meilleurs employeurs en Tunisie 2020” (Best Places To Work in Tunisia 2020) a été révélé ce lundi 3 Février 2020 lors d’une cérémonie de remise des trophées qui s’est tenue à l’hôtel Laico Tunis.

Cette édition a vu la participation de plusieurs entreprises tunisiennes qui se distinguent par la mise en place de pratiques innovantes et avant-gardistes en matière d’engagement des collaborateurs.

Les cinq meilleurs employeurs en Tunisie 2020 sont :

Teleperformance Tunisie : Le premier prix a été décerné pour la troisième année consécutive à Teleperformance Tunisie. Leader mondial de la gestion de la relation client multi canal, l’entreprise est engagé dans une logique d’amélioration continue en faveur de ses collaborateurs en leur offrant de nouvelles perspectives, un plan de carrière et l’appartenance à un groupe de renommé internationale.

Novo Nordisk Tunisie: Elle maintient la deuxième position pour la deuxième année consécutive. Novo Nordisk est une multinationale opérant dans le secteur pharmaceutique, leader dans le traitement du diabète avec plus de 90 années d’innovations. L’ambition d’offrir aux collaborateurs de Novo Nordisk une aventure humaine différente place les collaborateurs de l’entreprise au cœur de son modèle de développement.

Safran Tunisie: Filiale du géant industriel mondial de haute technologie implanté sur tous les continents, est positionné cette année en troisième position. L’entreprise Safran Tunisie offre une aventure épanouissante et inspirante portée par une culture d’entreprise où il fait bon vivre, où les valeurs sont fortes, où les talents se développent, où les temps conviviaux se partagent et où les individualités s’expriment.

EMKA électronique Tunisie : La quatrième position revient à cette filiale d’un bureau d’étude français spécialisé dans les projets électroniques, électrotechniques et d’intégration. L’entreprise EMKA électronique Tunisie, offre un cadre de travail agréable pour l’ensemble des collaborateurs avec la mise en place de plusieurs programmes pour accompagner leur développement sur le plan professionnel.

Mezzo Tunisie: La cinquième position a été attribuée à la société Mezzo Tunisie, né du Groupe 3 Suisses International, l’entreprise joui d’une expertise en vente à distance et en marketing direct et propose une offre multilingue par sa présence à Bordeaux, Toulouse, Barcelone et Tunis.

Par ailleurs, Mezzo a su démontrer que les valeurs d’entreprises véhiculées sont traduites sur Terrain ce qui a permis le développement du sentiment d’appartenance de ses collaborateurs. En effet, l’entreprise place le capital humain au cœur de sa stratégie d’entreprise avec une forte position de la Direction des Ressources Humaines dans le pilotage opérationnel de la société.

Le programme “Meilleurs employeurs en Tunisie 2020” est organisé par l’Institut américain ‘’Best Companies Group’’ et Il vise à rendre hommage aux sociétés tunisiennes et multinationales qui se distinguent par les conditions de travail offerts pour leur collaborateur.

Il est réalisé sur la base d’une étude menée auprès des entreprises, toutes tailles et secteurs confondus, en Tunisie. Pour chaque entreprise participante, un échantillon de collaborateurs est invité à répondre à un questionnaire concernant, entre autre, leurs perceptions des conditions de travail, la culture de l’entreprise, la gestion RH, l’évolution professionnelle, la rémunération et la reconnaissance professionnelle.

