Championnats d’Afrique de lutte (cadets et cadettes) : 15 médailles dont 6 or pour la Tunisie

Lors de la première journée des championnats d’Afrique de lutte (cadets et cadettes) qui se déroulent à Alger, les lutteurs tunisiens se sont distingués en décrochant un total de 15 médailles (6 or, 6 argent et 3 bronze).

Les médailles d’or ont été remportées par :

– Mohamed Yassine Hakiri (51 jg),

– Mohamed Amine Melhi (65 kg),

– Abir Zarrouki (43 kg),

– Nour El Houda Raouafi (53 kg),

– Khadija Jelassi (65 kg),

– Ranim Saidi (69 kg).

Les médailles d’argent ont été l’oeuvre de :

– Mohamed Amine Thamlaoui (45 kg),

– Koussai Lajimi (51 kg),

– Mohamed Hassan Nasr (110 kg),

– Nesrine Khadhraoui (46 kg)

– Asmahane Ben Nasr (61 kg).

Les trois médailles de bronze sont revenues à :

– Oussama Ghanmi (80 kg),

– Ikram Ben Hammouda (57 kg)

– Samar Klaï (73 kg).

Avec tap