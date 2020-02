Forum mondial Chokri Belaid pour les Arts et la Culturedu 05 au 16 février 2020

Le Forum mondial Chokri Belaid pour les Arts et la Culture se déroule du 05 au 16 février 2020. Cette manifestation est un hommage au Martyr Chokri Belaid qui est devenu une icône universelle de la lutte contre toutes les formes de violence.

Le Forum mondial Chokri Belaid pour les Arts et la Culture célèbre l’homme, le militant, mais aussi l’intellectuel, le poète et l’artiste qui durant son combat pour la liberté a sublimé la vie à travers des écrits hélas méconnus par le large public.

Ce forum mondial est un rassemblement d’artiste tunisiens et étrangers dans les domaines de la littérature, de la poésie, de la danse, de la chanson et du Grafitti qui s’associeront pour faire triompher les valeurs de la paix et du vivre ensemble bravant toutes les violences quelles que soient leurs sources.

La culture cette arme de ”distraction” massive est notre seule voie passante dit-on pour répondre à tous les maux qui sévissent dans notre société fait remarquer Abdelmajid Belaid, le frère du défunt martyr et Président d’honneur de la manifestation qui a tenu à exprimer ses vifs remerciements au Ministère des Affaires Culturelles pour les efforts consentis en vue de tenir comme il se doit cette manifestation.

Cette manifestation se déroulera à la Cité de la culture de Tunis et à la ville de Jebel Jeloud où les maisons (plus de 500) seront les textures idéales pour les artistes gaffeurs pourquoi pas le qualificatif d’une “médina culturelle” . Et pour cause, tunisiens et étrangers précise Hanane Najm, directrice de la Maison de la culture Jebal Jloud.

Les murs de quasiment 500 maisons et des différentes rues et ruelles de la région seront investies par les graffitis qui l’embelliront en y apportant les splendeurs d’un street art que signera nos artistes nationaux mais aussi des artistes connus sur le plan international qui se rencontreront pour la première fois sous nos cieux.

Le Forum mondial Chokri Belaid est organisé par le ministère des affaires culturelles en partenariat avec la Fondation Chokri Belaid contre la violence, l’Union Générale des Travailleurs Tunisiens (UGTT), la Délégation régionale de la culture de Tunis, la Maison de la culture Chokri Belaid de Jebel Jeloud et plusieurs autres partenaires.

L’homme politique et avocat tunisien Chokri Belaïd est assassiné le 6 février 2013 à El-Menzah. Natif de Jebel Jeloud dans la banlieue sud de Tunisie, il était un fervent défenseur des droits de l’homme et a critiqué avec férocité l’islam intégriste. Sa mort a déclenché de vives manifestations et une grave crise gouvernementale.

