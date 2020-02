Journée Internationale des Femmes et des Filles de Science le 8 fevrier 2020

La Cité des Sciences à Tunis célèbre le samedi 08 février 2020 la Journée Internationale des Femmes et des Filles de Science afin de mettre en évidence les défis auxquels sont confrontées les femmes et les filles tunisiennes dans les domaines scientifiques et de valoriser leurs parcours professionnels.

La Tunisie occupe la deuxième place à l’échelle mondiale en terme de pourcentage des femmes diplômées des filières scientifiques de l’enseignement supérieur (science, technologie, ingénierie et mathématiques).

Aujourd’hui la présence de la femme dans l’Université tunisienne est égale ou parfois supérieure à celle de l’homme.

Elles sont microbiologiste, chimiste, paléontologue, journaliste, designer et ingénieur, elles ont toutes une carrière scientifique exemplaire et vécu un parcours unique qu’elles viendront dévoiler pour faire évoluer la perception du public, notamment les jeunes, envers les métiers scientifiques et d’ingénierie, et de susciter leur curiosité envers ces disciplines.

Programme de la Journée Internationale des Femmes et des Filles de Science samedi 8 fevrier 2020:

Entrée libre et gratuite.

Tekiano avec CST