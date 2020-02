La FTMF organise le premier championnat féminin 2019-2020 de Mini Foot

Le président de la Fédération tunisienne de Mini-football (FTMF), Achref Ben Salha a annoncé l’organisation pour la première fois d’un championnat mini-foot dames pour le compte de la saison 2019-2020.

Ben Salha, qui s’exprimait en conférence de presse mardi, a indiqué que le partenariat engagé avec le secteur privé a été fort bénéfique, ayant notamment permis cette année d’organiser un nouveau championnat mini-foot pour dames.

Dénonçant les difficultés financières dont souffrent la fédération, Achref Ben Salha assure que le partenariat avec le secteur privé permettra de couvrir toutes les dépenses requises (joueuses, arbitrage..etc) pour ce nouveau championnat.

Le président de la FTMF a ajouté que le nouveau championnat regroupera 12 associations féminines des différentes régions du pays, en vue d’assurer la meilleure représentativité possible de la gente féminine tunisienne.

La Fédération, explique-t-il, partira à la recherche de talents dans toutes les régions et gouvernorats dans le but d’accroître davantage la contribution de la femme à la promotion du sport tunisien à l’échelle locale, régionale et internationale.

“La prochaine édition de la coupe du monde de Mini-football se tiendra au Costa Rica”, a fait savoir Ben Salha, formant le souhait de voir la Tunisie abriter une telle manifestation dans un futur proche.