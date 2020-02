Paris Grand Slam Judo 2020 : Cinq judokas tunisiens au rendez-vous

La sélection tunisienne de judo (hommes et dames) participeront au Grand Slam Paris prévu les 8 et 9 février, en vue de glaner le plus de points possibles pour assurer leur qualification aux jeux olympiques de Tokyo-2020.

Les judokas engagés sont Nihel Cheikhrouhou (+78 kg), Nouha Landolsi (70 kg), Ghofrane Khelifi (57 kg), Mahmoud Snoussi (90 kg) et Fraj Dhouibi (60 kg).

Organisé par la Fédération française de judo, le Grand Slam Paris est un événement majeur dans le calendrier international du fait de son label ” super coupe du monde ” (ou super A).

Dans une année olympique, il est l’un des tournois qualificatifs pour le rendez-vous organisé tous les quatre ans.