Championnats d’Afrique de lutte (cadets et cadettes) : 21 médailles pour la Tunisie

Les lutteurs tunisiens ont remporté quatre nouvelles médailles d’argent et deux de bronze lors de la deuxième journée des championnats d’Afrique de lutte (cadets et cadettes), disputée mercredi à Alger, et consacrée aux épreuves de lutte libre, totalisant après deux jours de compétitions 21 médailles (6 or, 10 argent et 5 bronze).

Les médailles d’argent ont été remportées par :

– Mohamed Amine Hamlaoui (45 kg),

– Mohamed Yassine Hkiri (48 kg),

– Mohamed Ali Zorgui (65)

– Mohamed Hassan Nasr (110 kg),

Celles de bronze sont revenues à :

– Kossai Ajimi (51 kg)

– Saber Ali (55 kg).

Lors de la première journée réservée à la lutte greco-romaine, les représentants tunisiens ont décroché 6 médailles d’or, 6 argent et 3 bronze, rappelle-t-on.