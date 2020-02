Les 6 clusters tunisiens de l’artisanat et du design qui bénéficieront de l’assistance technique de l’ONUDI

Suite à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) au profit des artisans tunisiens précisément des clusters dans les domaines de l’artisanat et du design de Tunisie, 6 clusters ont été choisis sur un total de 27 candidatures.

A l’occasion de la réunion du premier comité technique du projet, le choix des 6 clusters a été validé et annoncé. Cette première réunion du comité technique a regroupé les représentants des partenaires du projet, à savoir, les bailleurs de fonds et l’agence d’exécution, le Ministère du Développement et de la Coopération Internationale (MDCI), le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat, le Ministère de l’enseignement supérieur, le Ministère de l’Industrie, ainsi que les structures d’appui comme l’Office National de l’Artisanat, la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT), l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) et l’Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle et de l’Emploi (ATFP).

Co-présidée par le directeur général de l’Office National de l’Artisanat, monsieur Faouzi Ben Halima et monsieur Marlen Bakalli, chef de projet à l’ONUDI et en présence de monsieur Vladimir Rojanski, Attaché de Coopération à la délégation de l’Union Européenne en Tunisie, la réunion a permis d’établir la liste finale des clusters qui bénéficieront de l’initiative ainsi que de s’accorder sur les étapes à suivre dans la mise en œuvre du projet.

Les clusters qui bénéficieront de l’assistance technique de l’ONUDI sur une période de cinq ans sont : -Décoration d’extérieur à Moknine soumis par la délégation régionale de l’artisanat de Monastir -Tapis klim au Kef soumis par la délégation régionale de l’artisanat du Kef -Fibres végétales à Gabès soumis par la délégation de l’artisanat de Gabès -Tissage, laine et halfa à Kasserine soumis par la délégation de l’artisanat de Kasserine -Tissage traditionnel à Monastir soumis par la Fédération du textile et de l’habillement et la Mode à Tunis soumis par la délégation de l’artisanat de Monastir réunis dans une même initiative -Cuivre à Kairouan soumis par l’Association Initiative Kairouan

Ces clusters bénéficieront de l’assistance technique du projet « Renforcement des chaînes de valeur de l’artisanat et du design en Tunisie – Creative Tunisia », financé par l’Union européenne avec une contribution financière de l’agence italienne pour la coopération au développement et mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI).

Mieux comprendre les objectifs du projet « Renforcement des chaines de valeur de l’artisanat et du design en Tunisie »

Creative Tunisia a pour objectif de soutenir le développement économique durable et inclusif de la Tunisie à travers la création d’opportunités économiques et d’emploi dans les domaines du tourisme et de l’artisanat. Cela sera accompli à travers un soutien à la compétitivité du secteur de l’artisanat et du design, afin d’assurer une montée en gamme des produits et l’accès aux marchés national et internationaux.

Le projet ne se limitera pas au soutien aux clusters sélectionnés mais fournira aussi une assistance technique aux structures d’accompagnement, à d’autres réalités économiques dans le domaine de l’artisanat et mettra en place des centres de services destinés à améliorer la compétitivité du secteur à travers le pays. Cette approche holistique et intégrée constitue une opportunité privilégiée de soutenir l’économie tunisienne dans la création d’emplois décents et durables, surtout pour les jeunes et les femmes.

Creative Tunisia représente le volet développement de l’artisanat d’un programme plus vaste intitulé “Tounes Wijhetouna”, financé par la Commission européenne qui vise à soutenir la diversification du tourisme par la création de synergies entre les secteurs des services touristiques, de l’artisanat, des produits locaux et du patrimoine culturel matériel.

Tekiano avec communiqué

Lire aussi :

L’ONUDI propose une assistance technique au profit des clusters de l’artisanat et du design en Tunisie