Mort de l’acteur Kirk Douglas, une légende du cinéma Hollywoodien s’éteint

L’acteur américain Kirk Douglas est mort le 5 février 2020 à Beverly Hills, en Californie. Acteur, producteur, réalisateur et écrivain américain, il est le père de l’acteur et producteur Michael Douglas. Kirk Douglas est décédé à l’âge de 103 ans et a joué dans une centaine de films en six décennies de carrière. Il est mondialement connu pour son rôle de gladiateur dans le film “Spartacus” de Stanley Kubrick.

Considéré comme une icône de l’âge d’or du cinéma Hollywoodien, il a tourné avec les plus grands réalisateurs, Stanley Kubrick, Vincente Minelli, John Huston… Il a été nominé trois fois pour un Oscar pour les films “Le Champion” en 1949, “Les ensorcelés” en 1952, et “Lust for Life” ou “La vie passionnée de Vincent Van Gogh” en 1956. Kirk Douglas a finalement reçu un oscar d’honneur pour ses 50 ans de carrière en 1996.

