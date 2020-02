MWC 2020 : Le Coronavirus menace le bon déroulement du Mobile World Congress en Espagne

Le Mobile World Congress 2020, MWC 2020, un des plus grands événements mondiaux dédié à l’industrie de la téléphonie mobile qui se tient à Barcelone du du 24 au 27 février sera marqué cette année par des absences et pas des moindres. Le constructeur électronique sud-coréen, LG et la compagnie télécom chinoise, ZTE annoncent qu’ils ne participeront pas à ce salon. La cause, l’épidémie de coronavirus qui sévit depuis décembre et l’état d’urgence sanitaire internationale déclaré récemment par l’OMS.

La GSMA organisateur du Mobile World Congress insiste par ailleurs pour dire que le salon allait se dérouler comme prévu et ce malgré la prolifération du virus Corona. L’association assure qu’elle surveille et évalue l’impact potentiel du coronavirus mais certains fabricants ont préféré prendre les devants en annulant leur déplacement en Espagne.

LG a publié un communiqué pour annuler officiellement sa présence au MWC 2020 dans lequel elle annonce que ‘LG Electronics suit de près la situation liée à la nouvelle épidémie de coronavirus, qui a récemment été déclarée urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé, car le virus continue de se proposer en dehors de la Chine. Soucieuse de la sécurité de ses employés, partenaires et clients, LG a décidé de se retirer de l’exposition et de la participation au MWC 2020 qui se tiendra à Barcelone, en Espagne, dans le courant du mois’. explique la firme sur son site.

Le fabricant chinois ZTE redoute les effets secondaires liés à l’épidémie relaye le site labo.fnac.com ,comme les risques de retards pour l’obtention d’un visa et les voyages.

Il est fort probable que d’autres fabricants évoluant dans le domaine de la téléphonie mobile et des télécommunications annulent aussi leurs participations au Mobile World Congress 2020 à cause du Coronavirus.

I.D.