The Carthage Race Marathon 2020: 6ème édition dimanche 23 février 2020

La 6ème édition du The Carthage Race Marathon 2020 est prévue pour dimanche 23 février 2020 dans la banlieue nord de Tunis. Ce Marathon à Carthage verra la participation coureurs tunisiens et de plus de 25 nationalités du monde entier.

Les coureurs auront le choix parmi 3 courses officielles certifiées Marathon qui couvrent les distances de 42,195km , 21,100km et 10km. Ces 3 distances sont soumis à un chronométrage officiel Crhonos-Sports Tunisie Race Result System.

Des médailles Finisher uniques au monde avec un design spécial évoquant l’histoire de Carthage seront remis aux gagnants ainsi qu’un diplôme Officiel indiquant le Temps de la course.

Les inscriptions au Carthage Race Marathon 2020 sont toujours ouvertes en ligne jusqu’au 15 février 2020 à minuit. Elles se font sur le site www.sportsmedevents.tn

