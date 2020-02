1ère édition de Start-up Echoes par Orange Fab Tunisie

Start-up Echoes est un évènement mensuel organisé par Orange Fab Tunisie, qui donne la parole aux start-up face à différents interlocuteurs : représentants de médias, investisseurs, business angels, administrations, grands groupes internationaux…

L’objectif est de leur permettre de se faire entendre en prenant la parole et d’exprimer leurs attentes et surtout de se faire davantage connaître, grâce à l’opportunité et la visibilité que leur offre Orange Tunisie et plus largement le Groupe Orange.

Structuré sous forme de panels, Start-up Echoes, qui s’est donc déroulée le 6 février à Orange Fab Tunisie, a réuni 4 start-up (Dabchy, Hexabot, Toufoula Kids et Seabex) en plus de 2 autres (Attila Telco et Galachtech) sélectionnées pour la seconde saison de l’accélérateur d’Orange Tunisie, face à 3 représentants de médias spécialisés (Le Manager, Express FM et ilBoursa) ainsi que Mehdi Kattou en tant que modérateur.

Le débat a tourné autour de l’écosystème entrepreneurial tunisien (état des lieux, apport du programme d’accélération de Orange Fab Tunisie, perspectives à l’international et place de la femme dans l’écosystème entrepreneurial).

Cette première édition a été par ailleurs rehaussée par la présence de Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, Directrice Générale Adjointe, Directrice Technologie et Innovation du Groupe Orange.

Mari-Noëlle Jégo-Laveissière a pour l’occasion déclaré : « Je suis ravie d’avoir pu échanger avec les étudiants de l’INSEAT qui font preuve d’un intérêt particulier pour l’Orange Digital Center Club et manifestent une curiosité pour les nouvelles technologies. Puis lors de sa présence à Start-up Echoes, de rajouter « Il est clé pour l’accélération des start-up d’être accompagnées au travers de mentorat et de networking, et être ainsi au cœur de l’écosystème. » Elle a également incité « à reconduire ce type d’initiatives vertueuses pour le dynamisme économique Tunisien qui jouit déjà d’un nombre important de startups innovantes.»

Thierry Millet, Directeur Général d’Orange Tunisie, a quant à lui affirmé : « Nous sommes là pour accompagner tous ces jeunes qui entreprennent et avons l’ambition d’être leur partenaire de choix, le partenaire de référence des startups en Tunisie. Nous en avons les moyens, notamment avec Orange Digital Center, qui, je le rappelle, leur ouvre aussi d’autres horizons vers l’Afrique et le Moyen-Orient. ».

Communiqué