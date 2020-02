Exposition-vente Sidi Valentin à l’espace Zmorda à la Soukra

L’association Be Tounsi organise une exposition-vente d’artisanat dédiée à l’article cadeau pour homme intitulé ‘Sidi Valentin’ et ce les samedi 8 et dimanche 9 février 2020 à l’occasion de la Saint Valentin à l’espace Zmorda à la Soukra. Plus d’une trentaine d’exposants seront réunis à l’espace Zmorda.

Parce que depuis que Be Tounsi existe, les hommes de la communauté ne cessent de se plaindre de ne pas trouver leur bonheur côté créations… Parce que nous prônons l’ouverture, que nous célébrons toutes les fêtes et que nous les asservissons et détournons pour promouvoir notre artisanat…

Parce que nous voulons bousculer les mentalités et en finir avec l’image de la femme, qui est la seule à recevoir tout le temps des cadeaux….

Parce que nous voulons nous démarquer et que nous recherchons toujours l’originalité dans nos expositions…

Parce que nos artisans et créateurs ont du talent et vont se surpasser pour sortir des collections spéciales pour l’occasion

Parce que nos hommes le valent bien…

Parce que nous célébrons l’amour mais à notre façon…

C’est ainsi que Be Tounsi décrit le pourquoi de cette exposition inédite, jamais réalisée en Tunisie; une exposition à l’occasion de la saint valentin à Tunis exclusivement réservée aux créations pour hommes!

L’exposition Sidi Valentin de Be Tounsi est dédiée aux femmes qui voudraient offrir des cadeaux à leurs moitiés et pour les hommes qui voudraient se faire plaisir et s’offrir du Tunisian hand made.

Tekiano