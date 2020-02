Orange Tunisie inaugure à l’INSAT un 4ème Orange Digital Center Club

L’Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT) abrite le 4ème Orange Digital Center Club (ODC Club) après le Kef, Nabeul et Sousse. Orange Digital Center Club INSAT, filiale de l’école du code Orange Developer Center, lancé fin 2010, a pour ambition de répondre aux attentes des jeunes talents d’aujourd’hui à travers des formations gratuites et des échanges avec des experts nationaux et internationaux sur les technologies les plus innovantes.

ODC Club INSAT permet, dans un cadre moderne et convivial, composé d’espaces de formation, de coworking et de réunions, de favoriser les échanges multidisciplinaires, la créativité et l’innovation grâce aux technologies. En effet, ODC Club INSAT va offrir aux étudiants la possibilité de renforcer leur formation académique, notamment à travers de l’accompagnement sur des projets réels et des formations sur des thématiques technologiques pointues et en soft skills.

ODC Club INSAT représente également une excellente opportunité pour Orange Tunisie de pouvoir identifier les meilleurs profils à recruter ou ayant une fibre entrepreneuriale et souhaitant être accompagnés dans leurs projets d’entreprises sur différents domaines (business plan, coaching managérial et marketing…). Ainsi, les projets les plus aboutis pourront être technologiquement incubés à Orange Digital Center pour bénéficier d’un accompagnement spécifique jusqu’à la création effective de la startup.

Les ODC Clubs (Le Kef, Nabeul, Sousse et Tunis) font partie intégrante du réseau des Centres de Carrière et de Certification des Compétences (4C) du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, dont la mission principale est de préparer et d’accompagner les étudiants et les jeunes diplômés à la vie professionnelle et entrent dans le cadre de la collaboration étroite et du partenariat entre Orange Tunisie et le Ministère. Les étudiants et les conseillers des 4C pourront ainsi bénéficier des formations et évènements organisés par les ODC Clubs.

Asma Ennaifer, Directrice des Relations Extérieures, de la RSE et de l’Innovation chez Orange Tunisie a souligné, à cette occasion, qu’il était « très important pour l’opérateur de se rapprocher de plus en plus du monde académique et de répondre aux attentes et besoins des étudiants en ouvrant ce type d’espaces de formations sur place, soit au cœur des universités…Et comme vous le savez sans doute, Orange Developer Center, existe depuis 2011 et l’expérience acquise a montré qu’il ne fallait pas attendre que les jeunes étudiants obtiennent leurs diplômes pour qu’ils s’intéressent au monde professionnel et à l’entrepreneuriat. Notre rôle est justement de les booster et de les orienter vers des choix d’avenir prospère », a-t-elle ajouté.

Raouf Ketata, Directeur de l’INSAT, a souligné que « le rapprochement entre Orange Tunisie et l’Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie peut être un levier important pour l’élaboration de synergies, grâce à la qualité de nos étudiants et de notre corps enseignant. En effet, depuis sa création, l’INSAT ne cesse d’œuvrer pour une collaboration bénéfique avec son écosystème afin d’améliorer l’employabilité de ses étudiants. Son unique leitmotiv est l’amélioration des compétences de ses étudiants, sa contribution à la croissance économique de la Tunisie et sa capacité à gérer les innovations technologiques avant-gardistes ».

