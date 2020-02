Saveur de l’année 2020 : Le consommateur tunisien opte de plus en plus pour des produits de qualité (liste)

La 7ème édition de la cérémonie Saveur de l’année s’est déroulée dans la soirée du jeudi 06 février 2020 à l’hôtel Carthage Tahlasso en présence des gagnants du label Saveur de l’année 2020 ainsi que plusieurs participants, grands chefs tunisiens et communicateurs.

La soirée fut animée par l’ensemble de cuivres tunisien Brass M’in Nhass qui a assuré les pauses musicales. Elle fut aussi marquée par la présence du fondateur des Saveurs de l’Année Willy Mansion qui a salué le bon déroulement des éditions tunisiennes de l’événement Saveur de l’année et s’est adonné à des prestations de chant partagées avec les présents.

La distinction Approuvé Saveur de l’Année est attribuée par des consommateurs-testeurs qui effectuent des dégustations à l’aveugle où aucun logo, ni référence de marque n’apparaissent. Ces dégustations se déroulent selon une méthodologie fiable et impartiale, dans des conditions objectives, constantes et contrôlées, etc.

“Nous sommes fiers de réaliser que nous avons atteint nos objectifs, à savoir que le signe Saveurs de l’Année représente définitivement pour le consommateur tunisien, un gage de qualité absolument incontournable, en terme de goût” déclarait Moez Kaddouma, Directeur Général de Proximal, société organisatrice de l’opération Saveurs de l’Année en Tunisie et mettre de cérémonie.

Les produits candidats sont présentés aux testeurs et sont jugés sur un critère incontournable, déterminant majeur de l’agroalimentaire : le goût (95,9%* des consommateurs placent le goût comme premier critère de choix).

Pour aider toujours mieux les consommateurs à repérer facilement les bons produits, mais aussi les produits sains, les Saveurs de l’Année 2020 mettent désormais en avant les produits évitant les conservateurs, les colorants, les arômes artificiels, le sucre ajouté et le gluten.

A partir de 2020, le signe Saveurs de l’Année permettra de distinguer les produits qui offrent une bonne qualité gustative, mais également des produits sains, en insistant sur les « sans ».

Plusieurs produits qui se sont distingués cette année proviennent de marques qui ont été récompensés au cours des éditions précédentes comme Cafés Ellouze, L’épi d’or, Chahia, Milha, Nejma… et on note aussi la présence d’une nouvelle marque “Candys” , l’edulcorant des laboratoires Medis vendu uniquement en pharmacie.

Liste des marques Saveur de l’année 2020

Cette année, cinq produits appartenant à la marque Le Moulin ont été approuvés Saveurs de l’Année « Sans colorant » et trois autres produits de la marque Thon La Goulette, approuvés Saveurs de l’Année « Sans conservateur ».

S.B.