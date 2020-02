La Tunisie remporte 59 médailles au Championnat d’Afrique de Lutte 2020 dont 19 en Or

A l’issue du Championnat d’Afrique de Lutte 2020 qui s’est déroulé du 04 au 09 février en Algérie, la Tunisie a remporté un total de 59 médailles, 19 en Or, 20 en Argent et 20 en Bronze.

La Tunisienne Marwa Amri a préservé son titre de championne d’Afrique et a remporté la médaillée d’or au championnat d’Afrique après s’être imposée devant la Nigériane Aminat Oluwafunmilayo Adeniyi, samedi, en finale des 62 kg, raflant ainsi son 11e titre personnel et battant par la même occasion le record d’Afrique.

Combat de Marwa Amri à la finale des Championnats d’Afrique de Lutte 2020 :

Les lutteurs tunisiens ont décroché dimanche, lors de la sixième et dernière journée, 5 nouvelles médailles, 3 or remportées par Haythem Dakhlaoui (70 kg), Ayoub Baraj (79 kg) et Mohamed Saadaoui(97 kg), 1 argent obtenue par Imed Kedidi (92 kg) et 1 bronze par Maher Ghanmi (74 kg).

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le président de la fédération Tunisienne de lutte Hassine Kharazi, s’est félicité des résultats des lutteurs tunisiens dans cette compétition continentale qui sont proches de ceux obtenus lors de la précédente édition organisée à Hammamet, selon lui.

Il a ajouté que l’édition d’Alger a été marquée particulièrement par la prestation de Marwa Amri, qui a confirmé une nouvelle fois sa suprématie continentale en ajoutant un 11e titre africain à son riche palmarès, ainsi que par les prestations d’Ayoub Baraj et Mohamed Saadaoui et des jeunes talents à l’image de Zeineb Seghir qui a décroché 2 médailles d’or dans les catégories juniors et séniors et Khedija, Jelassi chez les cadettes et juniors.

“Nous allons maintenant nous consacrer à la préparation du tournoi de qualification des jeux olympiques de Tokyo 2020, qui se déroulera les 14 et 15 mars au Maroc a-t-il souligné.

Ce tournoi regroupera des lutteurs africains et ceux de l’Océanie dans 18 catégories de poids (6 en lutte libre, 6 en romaine et autant en lutte féminine) et les deux premiers lutteurs et lutteuses de chaque catégorie de poids seront qualifiés. La Tunisie va participer avec un lutteur dans chaque poids et l’objectif est de décrocher cinq billets pour les olympiades” a précisé Hassine Kharazi.

Tekiano avec TAP