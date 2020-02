MBC The Voice Kids 2020: vidéos des 2 enfants tunisiens talentueux Emna Dammak et Med Yassine

Les auditions à l’aveugle du télécrochet The Voice Kids 2020 diffusé sur la chaine MBC 5 ont déjà pris fin. Le programme MBC The Voice Kids a mis en avant cette année plusieurs enfants chanteurs talentueux du monde arabe dont deux tunisiens Emna Dammak et Mohamed Yassine.

La jeune chanteuse Emna Dammak, âgée de 13 ans, originaire de Sfax a ému téléspectateurs et jury avec une interprétation tout en douceur de la chanson de la défunte Dhekra Mohamed “Ila Hothni Ommi”. Emna Dammak a rejoint l’équipe du libanais Assi Halani qui a qualifié sa voix de véritable diamant pure.

Vidéo Emna Dammak “Ila Hothni Ommi”

Un autre talent tunisien s’est distingué à MBC The Voice Kids. Le jeune Mohamed Yassine, âgé de 12 ans, est apparu sur la scène avec sa guitare pour interpréter le titre Unchained Melody du groupe Righteous Brothers. Le jeune homme a rejoint le groupe du chanteur égyptien Hamaki.

Vidéo de Mohamed Yassine “Unchained Melody”

Les candidats de MBC The voice Kids 2020 entameront les battles, les confrontations en duo ou en trio autour d’une même chanson, lors du prochain épisode de l’émission. Cette étape permettra de départager les jeunes chanteurs et les qualifier au niveau suivant.

Vous pouvez regarder les passages complets de Emna Dammak et Mohamed Yassine ainsi que ceux des autres enfants chanteurs de l’épisode 6 de The Voice Kids 2020, diffusés le 8 février, en ligne sur le site Shahid MBC.

I.D.