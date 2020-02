Tunisie – Météo : Ciel partiellement voilé et températures en légère hausse

Des bancs de brumes et de brouillard sont localement observés lundi matin puis ciel partiellement voilé sur l’ensemble du pays.

Le vent souffle de secteur Ouest faible à modéré de 15 à 30 km/h puis se renforçant l’après-midi, sur les côtes Nord. La mer est peu agitée à agitée sur le nord.

Les températures sont en légère hausse et les maximales sont comprises entre 19 et 23°C et de l’ordre de 17°C sur les hauteurs.

Prévisions pour Mardi 11 Février 2020

Quelques nuages planeront sur l’ensemble du pays. Le vent soufflera de secteur Ouest faible à modéré de 15 à 30 km/h atteignant 50km/h sur les côtes Nord. La mer sera agitée sur le nord et peu agitée ailleurs.

Les températures seront en hausse et les maximales seront comprises entre 20 et 25°C et de l’ordre de 18°C sur les hauteurs.