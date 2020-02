Workshop tuniso-italien sur les nouvelles technologies, le 12 février à Tunis

Un workshop tuniso-italien sera organisé le 12 février 2020 à Tunis par l’ICE-Agence pour le Commerce Extérieur, sous le patronage de l’Ambassade d’Italie, en collaboration avec l’Association Italienne de l’Automatisation Mécatronique et le Pôle de Sousse et pôle El Ghazala.

L’objectif recherché est d’explorer de nouvelles opportunités de collaboration entre l’Italie et la Tunisie et de permettre aux entreprises italiennes d’examiner les différentes formes de partenariat avec leurs homologues tunisiens dans les secteurs de la mécatronique et des TIC. Il s’agit des deux secteurs qui représentent en grande partie les processus de production industrielle automatisés et interconnectés, liés à l’Industrie 4.0, selon un communiqué de l’ambassade de l’Italie à Tunis, paru récemment .

Des success stories réalisées par deux startups, une tunisienne nommée ” la Enova Robotics ” et l’autre italienne baptisée ” la Mylime “, seront exposées à cette occasion. Des rencontres B2B entre dix-huit entreprises italiennes et certaines entreprises tunisiennes sont également prévues ainsi que des visites aux Pôles de Sousse et El Ghazala.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un projet commun ambitieux qui peut devenir un premier pas vers de nouvelles formes de coopération tuniso-italiennes dans le domaine de l’innovation technologique, a précisé la même source.

La Tunisie a, déjà, entamé un important processus de développement technologique, à travers la création de Centres de recherche dédiés aux secteurs des TIC, de la mécatronique et de la microélectronique. Des secteurs stratégiques pour l’économie d’un pays, car ils sont étroitement liés à la modernisation du système de production national, grâce à l’utilisation de technologies intégrées. Le secteur des technologies de l’information offre donc des perspectives d’investissement intéressantes et de réels avantages comparatifs, lit-on dans le communiqué..

En Italie aussi, selon les études de la Digital Transformation Academy et des observatoires Startup Intelligence du Polytechnique de Milan, l’avenir est la mécatronique. Près de quatre entreprises sur dix ont prévu dans leur budget 2019 des investissements dans l’innovation, la numérisation et l’automatisation, supérieurs à ceux de l’année précédente. Le secteur de la mécatronique est le district industriel italien qui a véritablement surmonté la crise économique. Il emploie environ 1,6 million de travailleurs, produit de la richesse pour environ 100 milliards d’euros, exporte des biens pour 200 milliards d’euros et les actifs de sa bourse (60 milliards d’euros) contribuent au rééquilibrage total de la balance commerciale italienne.

D’après la TAP