Limogée du CNCI, Chiraz Laâtiri recevra le prix de la Personnalité du cinéma arabe de The Hollywood Reporter

Chiraz Laâtiri , l’ex-présidente du CNCI, Centre national du cinéma et de l’image de Tunisie, a été désignée comme Personnalité du cinéma arabe de l’année par le Arab Cinema Center. Ce prix sera décerné par le prestigieux magazine américain The Hollywood Reporter à Chiraz Laâtiri au cours d’une cérémonie qui sera organisée en marge du Festival international du film de Berlin 2020.

Ce prix est une reconnaissance de la précieuse contribution de Chiraz Laâtiri au développement de l’industrie cinématographique tunisienne indique le Arab Cinema Center.

Chiraz Latiri a été limogée de son poste de directrice du CNCI, après 3 années au cours desquelles elle a beaucoup donné au cinéma tunisien et a effectué sa promotion à travers le monde. Cette décision a été émise brusquement par le ministère des Affaires culturelles le 11 novembre 2019 et a fait couler beaucoup d’encre sur les réseaux sociaux car jugée abusive et a été particulièrement critiqué par les protagonistes du secteur cinématographique en Tunisie.

Chiraz Laâtiri a déclaré qu’elle partait malgré tout sereine du CNCI, fière et riche de son expérience tout en ajoutant que Le cinéma tunisien se portera toujours bien tant que vous êtes là, mobilisés par vos talents et compétences respectifs, tout métier confondu… vous êtes les piliers… les responsables ne font que vous accompagner dans vos chantiers … les œuvres demeurent vôtres… Elle a réintégré son poste d’d’universitaire informaticienne à l’ISAMM.

Chiraz Laâtiri serait pressentie pour le poste du ministre des affaires culturelles dans le gouvernement de Elyes Fakhfakh selon des rumeurs qui circulent. La composition du gouvernement du chef du gouvernement désigné Elyes Fakhfakh sera dévoilée mercredi 12 février 2020.

