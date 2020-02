Découvrez à quoi ressemblera la promenade urbaine des Perles du Lac de Tunis (Photos)

Les perles du Lac, la nouvelle agglomération encore en chantier, placée entre le Lac 1 et Tunis Marine (centre ville) se dotera d’une promenade urbaine à la hauteur des standards internationaux.

C’est ce que a révélé le cabinet d’architecture “Cheikhrouhou & partners architects” en publiant des photos de la fin de l’une des phases de leur projet situé au niveau des Perles du Lac.

Cette promenade aménagée le long du Lac de Tunis en face de l’île de Chekly, s’étend sur une distance de 5 km et compte 600 m de gradins et d’escaliers urbains en béton traité et une dizaine de rampes piétonnes.

Elle sera dotée d’une piste cyclable, de passages spéciaux pour les personnes à mobilité réduite ainsi que de jardins contemporains végétaux et minéraux. Les arbres plantés au bord du Lac sont des pins-parasol, une fois grands, ces arbres donneront beaucoup d’ombre sur la promenade, tout en laissant la vue sur le lac dégagé.

Photos de la promenade urbaine des Perles du Lac de Tunis:

I.D.

Crédit photos: page FB Cheikhrouhou & partners architects