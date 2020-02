Festival de la Musique et de la chanson Tunisienne: 1ère édition du 24 au 30 avril 2020

La 1ère édition du Festival de la Musique et de la chanson Tunisienne dans sa nouvelle mouture se déroulera du 24 au 30 avril 2020. Présidé par Ezzedine El Beji, ce festival qui reprend après 11 ans de rupture, représentera le label tunisien en matière de musique dans un souci d’imposer l’empreinte tunisienne spécifiquement sur le plan du monde arabe.

La compétition est ouverte à tous les créateurs dans le domaine de la musique, auteurs, compositeurs et chanteurs, où la chanson concourante devra être caractérisée par le texte typiquement local et de qualité et une composition dans le rythme spécifiquement tunisien, d’une durée ne dépassant pas les 5 minutes.

Les diapasons d’or, d’argent et de bronze, seront soldés par des prix de 32 000 DT, 26 000 DT et de 20 000 DT pour les chansons gagnantes et respectivement de 16 000 DT , 13 000 DT et 10 000 DT pour les compositions gagnantes.

Par ailleurs, il y’aura un soutien effectif aux cinq premières chansons tunisiennes classées sous la forme d’une prise en charge de leur production, alors que les dix premières classées au concours auront la consécration d’être présentes dans nos différents festivals d’été de Tunisie.

