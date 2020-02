L’écrivain et politologue français Gilles Kepel reçu au palais de Carthage (Vidéo)

Le président de la République Kais Saied a reçu, mercredi au palais de Carthage, l’écrivain et politologue français, spécialiste de l’Islam et du monde arabe, Gilles Kepel, qui lui a remis à l’occasion une copie de son nouveau livre, ‘’Sortir du chaos, les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient’’.

L’entretien a porté sur les perspectives de coopération entre universitaires et chercheurs en Tunisie et en France, a indiqué la la Présidence de la République dans un communiqué, les deux parties mettant l’accent sur la profondeur des relations entre les deux pays.

Le chef de l’Etat a souligné l’importance de cette rencontre intellectuelle en raison de ses dimensions politiques, et ouvre des voies plus large à la pensée politique et humaine en général, ajoute le communiqué.

“L’entretien a porté sur plusieurs questions politiques méditerranéennes et régionales, ainsi que sur des axes liés à la recherche et aux études universitaires”, a déclaré de son côté Gilles Kepel au terme de l’entretien.

Il a souligné qu’il a abordé également l’élection du président Kais Saied “choisi par des jeunes aspirant à changer la situation, ce qui reflète la nécessité de repenser la politique différemment au niveau de la région méditerranéenne et du monde”.

