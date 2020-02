L’huile d’olive tunisienne rafle 26 médailles à Los Angeles

L’huile d’olive tunisienne est la star du 21ème Concours oléicole international de Los Angeles, le plus grand concours d’huile d’olive aux Etats-Unis. L’huile d’olive tunisienne a raflé 26 médailles, dont 8 en or, 11 en argent, 4 en bronze, 1 “Best of Show” (Prix de la meilleure huile d’olive extra vierge dans sa catégorie), et deux “Best of class” (prix de la meilleure huile d’olive extra vierge parmi les concurrents du même pays).

Les marques d’huile d’olive tunisiennes primées à ce concours sont:

BEST OF SHOW :

Olivko, variété Chemlali (vert léger)

BEST OF CLASS :

Olivko, variété Chemlali (vert léger),

Olivko, variété Chetoui (vert intense),

GOLD :

Olivko, variété Chemlali (vert léger),

Olivko, variété Chetoui (vert intense),

La Perla (La Perla Olive Oil), variété Chemlali (vert léger),

Parcelle 26 variété Arbequina (vert moyen), 1ère Zaghouan

Triomphe Thuccabor, variété Chetoui (vert intense), Réserve familiale Ben Ismaïl, Toukaber (Béjà).

GOLD SERIES :

Parcelle 26 variété Arbequina (vert moyen), 1ère Zaghouan

Parcelle 26 mélanges d’huiles d’olives “sélection” (vert moyen), Zaghouan

Parcelle 26 variété Arbequina (délicate), 2ème Zaghouan

SILVER :

Ajroudi Variété Sahli (vert léger), Hammamet

Ajroudi, mélange d’huile d’olive (vert moyen), Hammamet

Ajroudi, variété Chetoui (vert moyen), Hammamet

Le Soleil de Carthage, (Agro Med), variété “Chemlali” (vert léger), Nadhour

Oleastra, (Oleastra olive oil), variété “Sahli Bio” (vert moyen)

Oleiva, Variété Chetoui Premium, (vert moyen), Thela,

Oriviera, (Agro Med), Variété Chetoui Bio,(vert moyen) Nadhour

Parcelle 26 mélanges d’huiles d’olives “sélection” (vert moyen), Zaghouan

SILVER SERIES :

Oleastra, (Oleastra olive oil), variété “Sahli Bio” (vert moyen)

Oleastra, (Oleastra olive oil), variété “Chetoui Bio” (vert intense)

Oleastra, (Oleastra olive oil), variété “Sahli Bio” (vert moyen)

BRONZE :

Oleastra, (Oleastra olive oil), variété “Chetoui Bio” (vert intense)

Oleastra, (Oleastra olive oil), mélanges d’huiles d’olive-Bio (vert moyen)

Parcelle 26 variété Arbequina (vert léger), 2ème Zaghouan

BRONZE – Olive Branch :